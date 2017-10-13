عقب إخفاق الصعود للمونديال.. بروس أرينا يستقيل من تدريب المنتخب الأمريكي

أعلن بروس أرينا، اليوم الجمعة، استقالته من تدريب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2018.

وذُهل عشاق كرة القدم يوم الثلاثاء الماضي عندما تجرع المنتخب الأمريكي هزيمة مذلة 2-1، وهو الذي كان يحتاج لتحقيق انتصار أو تعادل خارج أرضه أمام ترينيداد وتوباغو، متذيلة المجموعة، ليحجز بطاقة من ثلاث تؤهل أصحابها مباشرة إلى كأس العالم عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وبهذه الخسارة، التي تزامنت مع فوز بنما وهندوراس، تغيب الولايات المتحدة عن كأس العالم لأول مرة منذ 1986.

وقال أرينا في بيان وزعه الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: “شرف كبير لأي مدرب تدريب منتخب بلاده، ومع تركي المنصب اليوم أشعر بالفخر والامتنان لحصولي على هذه الفرصة مرتين خلال مسيرتي”.

وأضاف: “تعرضنا لانتكاسة كبيرة، والسؤال الآن هو كيف نعمل على التحسن والتعافي سريعًا”.

وتابع: “لقد بدأنا هذه العملية على الفور وسنواصل العمل من أجل تقدم كرة القدم الأمريكية”.