مدرب نرويجي يحفّز لاعبيه بإعطاء التعليمات عاريًا

أقدم المدرب النرويجي، روني دييلا، على تصرف متهور لتحفيز لاعبيه في فريق فاليرينغا النرويجي لكرة القدم، في صراعهم من أجل تجنب الهبوط، حيث ظهر عاريًا خلال إعطاء تعليمات مهمة للفريق.

وقال دييلا ، في تصريحات نشرتها صحيفة “في غي” النرويجية اليوم الجمعة: “ربما شاهدني كثيرون عاريًا الآن، يجب أن يكون لدينا بعض المرح في كل الجدية”.

وفاز فاليرينغا بالمباراة أمام بران 2 / 1، ونجح الفريق في التقدم لمركز خارج منطقة المهددين بالهبوط، قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

وقال دييلا إنه لن يظهر عاريًا بشكل منتظم، حتى لا يقلص من “تأثير المفاجأة” التي يستخدمها لتحفيز اللاعبين.

ويرجح أن يرحب اللاعبون بقرار المدرب. وقال كريستيان جريندهايم: “ما من أحد شعر فعليًا بالإحباط، لأنه لن يكرر هذا”.