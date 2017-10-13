التفاؤل يسيطر على هاينكس قبل بداية ولايته الجديدة مع بايرن ميونخ

كشف المدرب المخضرم يوب هاينكس “72 عاما” عن تفاؤله في بداية رحلة عمله الجديدة مع فريق بايرن ميونخ الألماني حيث يستهل ولايته الجديدة مع الفريق بمواجهة فرايبورغ غدا السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) .

وقال هاينكس العائد لتدريب الفريق خلفا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي: “أعلم أن النجاح سيأتي”.

ولجأ النادي البافاري إلى تعيين هاينكس مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم وذلك بسبب سوء نتائج الفريق في بداية هذا الموسم تحت قيادة أنشيلوتي.

ويحتل بايرن الآن المركز الثاني في جدول البوندسليجا بفارق خمس نقاط خلف منافسه العنيد بوروسيا دورتموند.

وقال هاينكس في مؤتمر صحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد: “بالنسبة لي، أهم شيء على الاطلاق هو أن نتحلى بالثبات في الدفاع وأن ينسجم كل لاعب مع زملائه”.

وعاد هاينكس إلى التدريب بعدما غاب عن الملاعب منذ 2013 بعد قيادته بايرن للثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2012 / 2013 .

ويفتقد هاينكس في مباراة الغد جهود لاعبه التشيلي الدولي لمعاناته من إصابة عضلية.