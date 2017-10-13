عقب اعتدائه على معلق تلفزيوني.. رئيس نادٍ يتحدي قرار إيقافه

تعهد رئيس نادي سيون متصدر الدوري السويسري لكرة القدم بعدم الالتزام بقرار إيقافه لمدة 14 شهرًا، بسبب اعتدائه على معلق تلفزيوني عقب إحدى مباريات الدوري الشهر الماضي.

وأوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السويسري للعبة الشعبية كريستيان قسطنطين رئيس سيون الثلاثاء الماضي ما يعني منعه من دخول أي جزء من أجزاء الملعب خلال أي مباراة في بطولة الدوري المحلي أو الكأس أو مباريات المنتخب.

ووصفت اللجنة في بيان سلوك رئيس النادي بأنه “انتهاك خطير وصارخ” لميثاق شرفها مضيفة أنه “أساء لقيم لعبة كرة القدم”.

وقال قسطنطين لصحيفة لوماتان: “هذا الأمر يضحكني. اللجنة لم تسمعني أو حتى تستدعيني للمثول أمامها. إن كانوا يريدونها حربًا فلتكن حربًا ونرى من سينتصر في نهاية الأمر”.

وردًا على سؤال عما إذا كان سيحضر المباراة التي يستضيفها فريقه الأحد المقبل أمام سانت جالين قال: “ولماذا لا أحضر؟ لقد سددت الإيجار الخاص بالملعب”.

وهاجم رئيس سيون المعلق رولف فرينغر عقب مباراة في لوغانو في سبتمبر الماضي. وأظهرت لقطات مسجلة توجيه قسطنطين لكمة إلى رأس فرينغر الذي كان ممدًا على الأرض.

بعدها بدقائق وخلال لقاء تلفزيوني قال قسطنطين إن فرينغر تعامل معه بطريقة غير لائقة، وإن الأمر قد تمت “تسويته” بينما وصف فرينغر ما حدث بأنه أمر “لا يصدق”.