رئيس موناكو الفرنسي يلمّح إلى اقتراب بيع ليمار

قال فاديم فاسيلييف نائب رئيس موناكو، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، إن جناح الفريق توماس ليمار ربما ينتقل إلى فريق آخر في نهاية الموسم.

وسجل ليمار (21 عامًا) 14 هدفًا وساهم بصناعة 17 آخرين في كل مسابقات الموسم الماضي مساهمًا بفوز موناكو بلقب الدوري بالتعاون مع المهاجم كيليان مبابي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان منافس موناكو.

وساهم الظهور المميز لليمار مع منتخب فرنسا دوليًا في زيادة الاهتمام به خلال فترة الانتقالات الماضية، وكشف فاسيلييف أن ليفربول وآرسنال سعيا إلى التعاقد معه.

وقال فاسيلييف لشبكة “سكاي الرياضية”: “كان ليفربول مهتمًا حقًا، لكن آرسنال كان على وشك إتمام الصفقة، وكان قريبًا جدًا بالفعل، وسعيد لبقاء ليمار مع موناكو، فنحن بحاجة إلى لاعب مثل توماس ليمار، إنه مهم جدًا لفريقنا”.

وأضاف:”بالتأكيد في الصيف المقبل سيكون هناك شيء ننظر فيه، رغم أنك تعرف أن كرة القدم لا يوجد بها أمر مضمون، وأعتقد أنه من الإنصاف القول إن توماس سيحظى بفرصة معقولة للمغادرة العام المقبل”.

واستبعد فاسيلييف مغادرة ليمار خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير قائلًا إن هذا التوقيت لن يكون مناسبًا بالنسبة لفريقه.

وأضاف فاسيلييف (52 عامًا) أن موناكو ينظر أيضًا في إمكانية بيع المدافع البرازيلي فابينيو خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد تلقيه عروضًا من مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، اللذين يتصدران الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل موناكو المركز الثاني في الدوري الفرنسي متأخرًا عن المتصدر باريس سان جيرمان بـ 3 نقاط.