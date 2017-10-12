هل تواصل بايرن ميونخ مع ناغلسمان؟

قال جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني لكرة القدم ، اليوم الخميس، إنه لا يوجد تواصل بينه وبين مسؤولي بايرن ميونخ حول إمكانية انتقاله لتدريب الفريق حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي :”لم يكن هناك أية استفسارات، ولم يكن هناك أيضا أي تواصل من جانبي مع النادي. أركز حاليا على نجاحي مع هوفنهايم. ولا يوجد أي شيء آخر يدور في رأسي”.

وكان ناغلسمان /30 عاما/ مرشحا قويا لخلافة كارلو أنشيلوتي عقب إقالته من تدريب بايرن ميونخ الشهر الماضي. وتولى المخضرم يوب هاينكس تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وهو ما أدى إلى عدم تبديد شائعات تفيد بأن مسألة توليه تدريب الفريق قد تم تأجيلها.

وخلال فترة توقف الدوري الأخيرة، تواجد ناغلسمان في ميونخ مع عائلته وأوضح:” لا يمكنني أن أطلب من عائلة زوجتي الانتقال من المدينة”.

ويلتقي هوفنهايم، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، مع أوغسبورغ يوم السبت المقبل.