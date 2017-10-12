لاعب المنتخب الإيراني مهرداد بولادي يطلب اللجوء في بريطانيا

كشفت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية “ورزش سه”، اليوم الخميس، أن لاعب المنتخب الإيراني لكرة القدم مهرداد بولادي ،طلب اللجوء في بريطانيا.

ونقلت الوكالة عن مقربين من اللاعب بولادي قولهم ،إن الأخير عندما أنهى تعاقده في أواخر مايو الماضي، مع نادي الشحانية القطري، رفض العودة إلى إيران ،وتوجه إلى بريطانيا من الدوحة.

وقالت المصادر المقربة إن لاعب المنتخب الإيراني لكرة القدم مهرداد بولادي، أبلغهم بعدم رغبته بالعودة إلى طهران ،والالتحاق بصفوف المنتخب الإيراني”، مضيفة أن “بولادي تواجد قبل فترة في تايلند ؛للتعاقد مع نادي جامعة بانكوك التايلندي”.

وأوضحت المصادر أنه ومن المثير للاهتمام، حتى أقرب أصدقاء مهرداد بولادي ليسوا على علم به منذ مغادرته قطر، لكنه اتضح فيما بعد أنه أصبح لاجئًا في واحدة من البلدان الأوروبية، وهي بريطانيا.

ولعب مهرداد بولادي لصالح الشحانية في دوري نجوم قطر في الموسم الماضي، بمركز الظهير الأيسر، كما أنه يجيد اللعب في مراكز متعددة، حيث لعب سابقًا كمهاجم ولاعب وسط هجومي في شبابه ،ويلعب بانتظام كقلب دفاع ومحور دفاعي ،وجناح في المنتخب الإيراني.