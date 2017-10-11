جمهور منتخب البوسنة “يحرق الملعب” بعد فشلهم في التأهل لكأس العالم 2018 (فيديو)

أشعلت الجماهير البوسنية، ملعب المباراة التي جمعت منتخب البوسنة والهرسك واستونيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.

وشهدت مباراة منتخب البوسنة والهرسك واستونيا، ضمن تصفيات المونديال، شغب من جانب جماهير البوسنة والهرسك، ما تسبب في توقف المباراة من قبل حكم اللقاء بسبب إشعال الملعب بالألعاب النارية.

وكان منتخب البوسنة والهرسك قد فاز إستونيا بهدفين مقابل هدف، وكان يُنافس على التأهل للملحق الأوروبي، لتقوم الجماهير بإشعال ملعب المباراة لتحميس لاعبيها، إلا أن فوز اليونان على جبل طارق برباعية، قضى تمامًا على آمال البوسنة في التأهل.