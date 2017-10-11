غاريث بيل يحث كولمان على البقاء في تدريب منتخب ويلز

طلب غاريث بيل لاعب ريال مدريد من كريس كولمان، مدرب ويلز، البقاء في منصبه رغم الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا.

وفازت أيرلندا 1-صفر على ويلز في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في كارديف، يوم الإثنين الماضي، لتنتزع بطاقة التأهل للملحق الأوروبي وتنتهي آمال ويلز في الوصول إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1958.

وأصبح كولمان مدربا لويلز في 2012، بعد وفاة المدرب السابق غاري سبيد، وقاد الفريق للوصول إلى قبل نهائي بطولة أوروبا 2016 ويعتقد بيل أن هذا المدرب البالغ عمره 47 عاما لا يزال أنسب شخص لهذا المنصب.

وقال بيل لوسائل إعلام بريطانية: “بكل تأكيد نريده أن يستمر.. ما فعله للفريق وكرة القدم في ويلز يعدا أمرا رائعا”.

وأضاف: “لا نريد الاستمرار في استعادة ذكريات بطولة أوروبا لكن بالنسبة للجميع فكان من الرائع الوجود ضمن هذه المجموعة وسنحاول تكرار ذلك”.

وتابع: “لن يكون الأمر سهلا لكن كريس هو الشخص الذي يستطيع أن يحافظ للفريق على تركيزه وتحليه بالإيجابية وقيادتنا لتحقيق النتائج المطلوبة”.

وينتهي عقد كولمان، مدرب فولهام السابق، مع اتحاد ويلز الشهر المقبل.

وسيبدأ أول ارتباط رسمي لويلز باللعب في تصفيات بطولة أوروبا 2020.. وتنطلق التصفيات القارية في سبتمبر أيلول 2018.