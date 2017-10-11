سحر ميسي يضيء الليلة الأروع له في مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني

بكلمات مقتضبة، “كل شيء سار بشكل رائع”، هكذا وصف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الليلة التاريخية التي تغلب فيها منتخب بلاده الأول لكرة القدم 3 / 1 على الإكوادور، وهو الانتصار الذي فتح أمامه من جديد الأفاق لتحقيق شغفه الأكبر بالعودة للعب في المونديال والفوز به.

وكان ميسي هو بطل الليلة الماضية التي أسبغت المزيد من الرقي على أسطورته كأفضل لاعب في العالم، فقد خضعت الإكوادور، التي خرجت منذ زمن من صراع التصفيات، لسحر قدميه.

وانفجرت أركان الملعب بالصياح عندما قامت الإذاعة الداخلية لملعب اللقاء بتلاوة اسم هذا النجم الكبير ولم تكن فقط الجماهير الأرجنتينية التي سافرت إلى العاصمة الإكوادورية كيتو هي التي استقبلته بهذا التشجيع الحماسي، ولكن شارك في هذا أيضا جماهير البلد المضيف للمباراة.

وقال ميسي عقب المباراة التي جاءت ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال: “المنتخب سوف يتطور، سيكون شيئا آخر، التأهل منحنا تحررا وهذه المجموعة سوف تستخرج أشياء إيجابية للغاية من كل هذا”.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.. الكبار ينتفضون https://t.co/FmLQeQmH4z pic.twitter.com/VzfvY94WPX — إرم سبورت (@EremSports) October 11, 2017

وراهن ميسي أمس بكل شيء وألقى بكل أوراقه في ليلة كان شعارها أكون أو لا أكون، فقد كان لغياب الأرجنتين عن المونديال نتائج غير محمودة العواقب بالنسبة لهذا المنتخب وللكرة في هذا البلد على حد سواء.

واعترف النجم الأرجنتيني بأن غياب الأرجنتين عن المونديال “كان سيكون ضربا من الخيال”، كما اعترف أيضا أن مشاعر الخوف انتابته بسبب هذا الهاجس المرعب.

وكان مهاجم برشلونة الإسباني قد قرر في وقت سابق اعتزال اللعب مع منتخب “التانغو” متأثرا بالأزمات التي كانت تعصف بالكرة الأرجنتينية وبإخفاقه في المباريات النهائية الثلاث التي خاضها في مونديال البرازيل 2014 وفي بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.

وقال خافيير ماسكيرانو، نجم منتخب “التانغو” أنه لو لم تصل الأرجنتين إلى المونديال “كان هذا سيعني بالنسبة للكثيرين نهاية تاريخهم”، في إشارة إلى إمكانية اعتزال العديد من اللاعبين في المنتخب الأرجنتيني.

وبدأت مباراة أمس بشكل درامي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني بعد الهدف المبكر الذي أحرزته الإكوادور في الدقيقة الأولى من اللقاء، والذي كان له وقع سقوط الماء البارد على الرأس لميسي ورفاقه.

مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل لاعب عبر التاريخ https://t.co/VRJmQaW4sd pic.twitter.com/0JgjAnHWVX — إرم سبورت (@EremSports) October 11, 2017

وأضاف اللاعب الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: “لقد بدأنا المباراة متأخرين في النتيجة، وهذا جعل الأمور أكثر صعوبة في مواجهتنا لأنه ليس من السهل اللعب هنا، لقد ثارت الكثير من الأمور في رأسي لأن البداية بهذا الشكل كانت بمثابة ضربة قوية جدا، ولكننا نهضنا مرة أخرى بشكل جيد للغاية، ولحسن الحظ أن الأمور سارت على ما يرام”.

ولكن نهاية اللقاء كانت مختلفة بفضل عبقرية وتفوق هذا اللاعب الفذ وأهدافه التي تأخرت كثيرا في العودة مرة أخرى لصناعة الفارق لصالح الأرجنتين، في الوقت الذي أصبح فيه العقم التهديفي لهذا الفريق أمرا مقلقا لبلد بأكمله.

وحمل ميسي، البالغ30 عاما، فريقه على كتفيه وعاد مرة أخرى لصناعة شراكة مثمرة مع جناح المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وسجل ثلاثة أهداف.

ومر المنتخب الأرجنتيني بتصفيات غاية في الصعوبة، شهدت تعاقب ثلاثة مدربين على إدارته الفنية، بالإضافة إلى هزائم وتعادلات أصابت أبرز نجومه بالإحباط.

واستطرد: “كان بإمكاننا الفوز على أوروغواي وبيرو، لقد أقحمنا أنفسنا بأيدينا في هذه الفوضى”.

ميسي: عدم تأهل الأرجنتين للمونديال كان سيكون ضربًا من الجنون https://t.co/igE5O4hXlY pic.twitter.com/spNuUSwRGE — إرم سبورت (@EremSports) October 11, 2017

ومن جانبه قال المدير الفني للأرجنتين، خورخي سامباولي، متحدثا عن ميسي: ” ميسي لا يدين للأرجنتين بالمونديال، كرة القدم تدين لميسي بالمونديال”.

وأضاف: “إنه اللاعب الأفضل في التاريخ، تمتلكني مشاعر رائعة بالتواجد مع هذه المجموعة بالقرب منه”.

وأكد سامباولي أن ميسي وحده لن يتمكن من الفوز بهذه البطولة الغالية، وتابع: “على الأرجح سيكون هناك العديد من التصحيحات في المستقبل، علينا أن نعد فريقا قويا للغاية”.

وحتى يتحقق هذا، يمكن لميسي أن يستمتع بليلته الحالمة مع المنتخب الأرجنتيني.