الأمين العام السابق للـ”فيفا” يمثل أمام محكمة التحكيم الرياضي

يمثل جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، اليوم الأربعاء، أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) لنظر الاستئناف ،الذي قدمه ضد عقوبة الإيقاف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكانت المحكمة قد ذكرت ،في شباط/فبراير الماضي، أن فالكه يسعى “للطعن على قرار إيقافه من أجل رفع العقوبة عنه بشكل نهائي”.

ويتوقع أن تستمر جلسة الاستماع ،التي بدأت اليوم، لمدة يوم واحد، على أن يعلن الحكم خلال أسابيع.

وكان فالكه قد تعرض للإقالة من الفيفا في كانون الثاني/يناير 2016 ؛لتورطه في مخالفات تتعلق بتذاكر مباريات كأس العالم وحقوق البث التليفزيوني، وتم إيقافه فيما بعد لمدة “12 عامًا” من قبل لجنة القيم بالفيفا.

وأعلنت لجنة الاستئناف بالفيفا في تموز/يوليو من العام الماضي، أن عقوبة إيقاف فالكه تقلصت إلى عشرة أعوام، ولكن المسؤول السابق تقدم بالطعن أمام “كاس” ضد تلك العقوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن فالكه يخضع أيضًا لتحقيقات جنائية في سويسرا بتهمة سوء الإدارة.