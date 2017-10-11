ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.. الكبار ينتفضون

شهدت نهاية تصفيات قارة أمريكا الجنوبية ،المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، دراما كروية كبيرة وانتفاضة مؤثرة للكبار.

وأسفر المشوار الماراثوني للتصفيات ،عن تأهل كل من البرازيل، وأوروغواي، والأرجنتين، وكولومبيا للنهائيات بصورة مباشرة.

و خطفت بيرو بطاقة المُلحق العالمي ،رغم تعادلها مع كولومبيا مستفيدة من الخسارة الثقيلة لتشيلي على يد البرازيل 0-3، بيرو ستواجه نيوزيلاندا ممثلة قارة أوقيانوسيا في مباراتي ذهاب وإياب نوفمبر المقبل ؛لتحديد المتأهل للنهائيات.

و فشلت تشيلي، بطلة أمريكا الجنوبية في النسختين الأخيرتين ،ووصيف كأس القارات 2017، في بلوغ النهائيات، ليغيب أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال عن المشاركة في كأس العالم.

وستستأنف باقي التصفيات الشهر المقبل من خلال الملحق الأوروبي ،الذي توجد فيه 8 منتخبات هي سويسرا وإيطاليا والدنمارك وكرواتيا والسويد وأيرلندا الشمالية واليونان وأيرلندا إلى جانب مباراتي الملحق بين الهندوراس وأستراليا وبيرو ونيورزلندا ،إلى جانب خوض الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية.