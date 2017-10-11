بنما تتأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخها وهندوراس إلى الملحق وخروج أمريكا

حقق منتخب بنما إنجازًا تاريخيًا، بالصعود إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2-1 على كوستاريكا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “الكونكاكاف“.

ولحق المنتخب البنمي بنظيريه المكسيكي والكوستاريكي في النهائيات بينما احتل منتخب هندوراس المركز الرابع في التصفيات بفوزه 3 / 2 على ضيفه المكسيكي وخسارة المنتخب الأمريكي أمام مضيفه الترينيدادي 1 / 2 في مباراتين أخريين بالجولة نفسها.

ورفع منتخب بنما رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام نظيره الهندوراسي الذي يخوض الملحق العالمي الفاصل أمام المنتخب الأسترالي المتأهل من الملحق الآسيوي.

وفي المقابل، ودع المنتخب الأمريكي التصفيات بالهزيمة أمام ترينيداد وتوباغو ليغيب عن النهائيات بعدما احتل المركز الخامس في جدول التصفيات برصيد 12 نقطة وبفارق ست نقاط أمام ترينيداد.

وستغيب أمريكا عن كأس العالم لأول مرة منذ 1986.