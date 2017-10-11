تعرف على الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018

المصدر: د -ب-أ

انتهت الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، وتم حسم المقاعد الأربعة للمنتخبات المتأهلة مباشرة، والمنتخب الذي يلعب لقاء الملحق، أمام بطل أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا.

وبلغت منتخبات البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا النهائيات بشكل مباشر فيما، تلعب البيرو لقاء الملحق.

وكانت المفاجأة بخروج منتخ تشيلي حامل لقب “كوبا أمريكا” من التصفيات، وعدم مشاركته في المونديال المقبل.

وفيما يلي الترتيب النهائي:

1-البرازيل: 41 نقطة

2-الأوروغواي: 31 نقطة

3-الأرجنتين: 28 نقطة

4-كولومبيا: 27 نقطة

5-البيرو: 26 نقطة ( +1)

6-التشيلي: 26 نقطة ( +0)

7-الباراغواي: 24 نقطة

8- الإكوادور: 20 نقطة

9- بوليفيا: 14 نقطة

10فنزويلا: 12 نقطة

لقاء الملحق

6 تشرين الثاني / نوفمبر: نيوزيلندا – البيرو

14 تشرين الثاني / نوفمبر: البيرو – نيوزيلندا