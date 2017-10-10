فرنسا تتجاوز بيلاروسيا وتتأهل رسميًا لكأس العالم والسويد واليونان إلى الملحق الفاصل (فيديو)

تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه روسيا البيضاء (بيلاروسيا) 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وصعد المنتخب السويدي إلى الملحق الأوروبي الفاصل رغم خسارته أمام مضيفه الهولندي صفر/2.

وفي المباراة الثالثة بالمجموعة تعادلت لوكسمبورج مع ضيفتها بلغاريا 1/1.

وتصدر منتخب ديوك فرنسا المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة يليه منتخب السويد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط أمام هولندا صاحبة المركز الثالث وحلت بلغاريا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة ثم لوكسمبورج في المركز الخامس بست نقاط وأخيرا بيلاروسيا في المركز السادس بخمس نقاط.

وفي باريس تقدم انطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 27 مستغلا تمريرة بليز ماتويدي.

وأضاف اوليفييه جيرو مهاجم آرسنال الإنجليزي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 33 بهدف من صناعة غريزمان.

ورد منتخب بيلاروسيا بهدف في الدقيقة 44 بتوقيع انطون ساروكا مهاجم دينامو مينسك.

تصفيات كاس العالم | فرنسا 1 × 0 بلا روسيا | هدف اول فرنسا HD قريزمان pic.twitter.com/0IP13TspIt — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

تصفيات كاس العالم | فرنسا 2 × 0 بلا روسيا | هدف الثاني فرنسا HD جيرو pic.twitter.com/sGmzgKs8aY — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

تصفيات كاس العالم | فرنسا 2 ×1 بلا روسيا | هدف اول بلا روسيا HD pic.twitter.com/c23vKriwe2 — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي امستردام كان منتخب هولندا في حاجة للفوز بفارق سبعة أهداف لكي يصعد إلى المركز الثاني ويشارك في الملحق الفاصل لكنه اكتفى بتسجيل هدفين فقط.

وسجل آريين روبن جناح بايرن ميونخ الألماني، هدفي الفوز للطواحين الهولندية حيث تقدم بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 16 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعدما تلقى تمريرة من ريان بابل وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.

وبات منتخب فرنسا الفريق التاسع عشر الذي يتأهل للمونديال بعد روسيا الدولة المضيفة والبرازيل وألمانيا وإسبانيا وصربيا وبولندا وإنجلترا وبلجيكا وأيسلندا والبرتغال وإيران واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية ونيجيريا وكوستاريكا ومصر.

وتأهلت ثماني فرق أوروبية إلى الملحق الفاصل وهي السويد وسويسرا وايرلندا الشمالية وايرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا.

اليونان تحجز مقعدها في الملحق الأوروبي بتغلبها على جبل طارق

تأهل المنتخب اليوناني الأول لكرة القدم إلى الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بروسيا 2018 كواحد من بين أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثاني ، وذلك بعد ان تغلب على منتخب جبل طارق 4 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز منتخب بلجيكا، الذي ضمن تأهله للمونديال مباشرة، على قبرص 4 / صفر وفوز منتخب إستونيا على البوسنة والهرسك 2 / 1.

وسجل أهداف منتخب اليونان فاسيليوس توروسيديس في الدقيقة 21 وكونستانتينوس ميتروجلو (هدفين) في الدقيقتين 61 و63 و جيانيس جاينايوتاس في الدقيقة 78.

ورفع منتخب اليونان رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما ظل منتخب جبل طارق بلا نقاط في المركز السادس الأخير.

وبات المنتخب اليوناني آخر المنتخبات الثمانية المتأهلة للملحق الأوروبي بعد منتخبات السويد وسويسرا وايرلندا الشمالية وايرلندا والدنمارك وإيطاليا وكرواتيا، حيث تم استبعاد منتخب سلوفاكيا من قائمة أفضل منتخبات احتلت المركز الثاني لأنه حصد أقل عدد من النقاط بين المنتخبات الثانية حيث حصد 18 نقطة في منافسات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الثانية، حافظ المنتخب البلجيكي على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات الأوروبية بعدما فاز على منتخب قبرص 4 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي ايدين هازارد (هدفين) الأول في الدقيقة 12 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63 وثورجان هازارد في الدقيقة 52 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 78.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب ، حيث كان ضمن تأهله للمونديال في وقت سابق، فيما توقف رصيد المنتخب القبرصي عند عشر نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، انتزع منتخب البوسنة والهرسك فوزا صعبا من مضيفه إستونيا 2 / 1.

وسجل هدفي البوسنة والهرسك إيزيت هارجروفيتش في الدقيقتين 48 و84 ، فيما سجل هدف منتخب إستونيا إيلجا أنتونوف في الدقيقة 75.

ورفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد إستونيا عند 11 نقطة في المركز الرابع.