البرتغال تتأهل رسميا لنهائيات كأس العالم وسويسرا إلى الملحق الأوروبي (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا مباشرة بتغلبه اليوم الثلاثاء على منتخب سويسرا 2 / صفر في الجولة العاشرة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات، فيما تأهل منتخب سويسرا للملحق الأوروبي.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز لاتفيا على أندورا 4 / صفر والمجر على جزر فارو 1 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب البرتغالي يوخان جورو، لاعب المنتخب السويسري، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 واندريه سيلفا في الدقيقة 57.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل للمونديال كأول المجموعة، بفارق الأهداف أمام منتخب سويسرا الذي توقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني ، والذي تأهل للملحق الأوروبي كواحد من بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني.

وبات منتخب البرتغال الفريق التاسع عشر الذي يتأهل للمونديال بعد روسيا الدولة المضيفة والبرازيل وألمانيا وإسبانيا وصربيا وبولندا وإنجلترا وبلجيكا وايسلندا وفرنسا وإيران واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية ونيجيريا وكوستاريكا ومصر.

وفي المباراة الثانية، اكتسح منتخب لاتفيا ضيفه أندورا بأربعة أهداف نظيفة سجلها دافيس إكاونيكس (هدفين) في الدقيقتين 11 و63 وفاليريس سابالا (هدفين) في الدقيقتين 19 و59.

ورفع منتخب لاتفيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس قبل الأخير وتوقف رصيد أندورا عند أربع نقاط في المركز السادس الأخير.

تصفيات كاس العالم | البرتغال 1 × 0 سويسرا | هدف اول البرتغال HD pic.twitter.com/kY31qGvQhF — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

تصفيات كاس العالم | البرتغال 2 × 0 سويسرا || هدف الثاني البرتغال اندري سيلفا HD pic.twitter.com/xLGReMx5Jy — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي المباراة الثالثة، انتزع منتخب المجر فوزا صعبا من جزر فارو 1 / صفر.

ويدين المنتخب المجري بالفضل في هذا الفوز للاعبه جدانييل بودي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب جزر فارو عند تسع نقاط في المركز الرابع.

وتأهلت ثماني فرق أوروبية إلى الملحق الفاصل وهي السويد وسويسرا وايرلندا الشمالية وايرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا.