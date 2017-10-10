مباراة الأرجنتين والإكوادور.. منتخب التانغو يواجه ظروفًا سيئة قبيل انطلاق المباراة

يواجه المنتخب الأرجنتيني، ونجمه ليونيل “ميسي” مهاجم برشلونة، ليلة صعبة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، حيث ستواجه الإكوادور في العاصمة كويتو على ارتفاع حوالي 2900 متر عن سطح الأرض.

وزادت متاعب المنتخب الأرجنتيني بعدما تساقطت أمطار غزيرة على أرضية ملعب “أولمبيكو أتاهوالبا” طيلة اليوم، وحوّلت بعض أجزائه لبرك مائية.

[#MundoLeo] Así luce el campo de juego del Estadio Olímpico Atahualpa el día anterior al cruce entre ???????? y ????????. pic.twitter.com/KJxOI1vZ3W — DEPORTV (@canaldeportv) October 10, 2017

وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى ثقل الملعب، وصعوبة تنقل الكرة، وإرهاق اللاعبين، وهي معطيات تزيد من صعوبة مهمة لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال اللقاء.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني للفوز في اللقاء، وانتظار هدايا من اللقاءات الأخرى للتأهل المباشر إلى النهائيات، لكن الفوز يمنحه المشاركة في لقاء السد على الأقل.