ديفيد بيكهام أغلى لاعب معتزل بـ40 ألف يورو يوميًا

ذكرت “ذا صن” البريطانية أن نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، يتقاضى شهريًا أكثر من 1.1 مليون يورو، ما يعني 40 ألف يورو عن اليوم الواحد.

ورغم اعتزاله الملاعب قبل 4 سنوات، ما زال ديفيد بيكهام من أفضل أصحاب الأجور في تاريخ الدوري الممتاز، حيث تقاضى العام 2016 أكثر من 14 مليون يورو مقابل حقوق الصورة، بحسب نفس المصدر.

ويعود ذلك إلى ارتباطه بعقود مع عدة علامات تجارية عالمية، لتستغل صورته في إعلاناتها، مثل أديداس و H&M و Haig Club Whisky.

كما دخل حسابه كلاعب معتزل خلال السنوات الخمس الماضية 50 مليون يورو، وتقدّر الثروة الخاصة للنجم البريطانيي الوسيم بحوالي 185 مليون يورو.

وهذا من حسن حظ زوجته فيكتوريا التي لم تحقق مشاريعها في مجال الأزياء ما كان منتظرًا منها، حيث بلغت خسائرها 5.1 مليون يورو في ظرف سنة واحدة.