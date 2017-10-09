رسميًا.. منتخبا أيسلندا وصربيا يتأهلان إلى كأس العالم

بلغت أيسلندا نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018، اليوم الإثنين وذلك لأول مرة في تاريخها.

وجاء تأهل أيسلندا، التي بلغت دور الـ 8 في بطولة أوروبا 2016، بعد فوزها 2/0 على كوسوفو في آخر مباريات الفريقين بالمجموعة التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية.

كما تأهلت صربيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد الفوز 1/0 على ضيفتها جورجيا.

أحرز البديل ألكسندر بريوفيتش الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 74 ليحسم تصدر منتخب بلاده للمجموعة الرابعة برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

واحتفل منتخب إسبانيا بتأهله لكأس العالم 2018 في روسيا بالفوز على مضيفه منتخب إسرائيل 1/0، في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

كما احتفل منتخب إيطاليا بالصعود إلى الملحق الفاصل بالفوز على مضيفه ألبانيا 1/0.