رومينيغه يدعو اليويفا لتشديد معايير اللعب المالي النظيف

دعا كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بتطبيق معايير أكثر صرامة ضد انتهاك لوائح اللعب النظيف من الناحية المالية.

ولم تؤثر الغرامات المالية على أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي اللذين أنفقا أموالًا طائلة على شراء لاعبين جدد بدعم مالي هائل من المستثمرين، بحسب ما أكد رومينيغه خلال ندوة عقدت في كولونيا.

وأشار رومينيغه “ما يؤلم حقًا هو رفض منحهم رخصة أو خصم نقاط منهم”.

واستحدث اليويفا لوائح اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من الإيرادات التي تحصلها، حيث قد تتعرض الأندية التي تتخطى حاجز الإنفاق المسموح به في إطار ميزانيتها على مدار عدة مواسم، إلى عقوبات.

وأكد رومينيغه الذي كانت يتولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية حتى الشهر الماضي، أنه واثق من أن ألكسندر سفيرين رئيس اليويفا سيتدخل لدعم اللعب المالي النظيف.

وقال: “إذا حدث ذلك فإن الكرة الألمانية ستواصل المنافسة”.

وأشار “إذا لم تنفذ بصرامة سيكون هناك حاجة لإجراء مناقشات جادة حول استمرار سياسة احتفاظ الأندية بنسبة 50 +1 من الأسهم حتى يكون لها حق اتخاذ القرار” في إشارة إلى لوائح كرة القدم الألمانية التي تحظر على الأندية التنازل عن حصة الأغلبية في الأسهم إلى المستثمرين.

ومن ناحية أخرى أكد رومينيغه أنه يساند عرض اللقطات التي يتم مراجعتها من قبل حكم الفيديو المساعد خلال مباريات البوندسليغا، على شاشات داخل الملعب أيضًا.

وتساءل “لما لا يشاهد المتفرج داخل الملعب اللقطات التي يشاهدها المتابعون في منازلهم؟”.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينهارد راوبول أن هذه الفكرة “قد تخضع للتحليل”.