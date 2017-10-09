هل هذه أغرب فرصة ضائعة في تاريخ كرة القدم؟ (فيديو)

اكتسب اللاعب الهولندي دينيس فان دوينن شهرة عالمية واسعة لكن ليس لسبب جيد، حيث أهدر أسهل فرصة في تاريخ كرة القدم.

ولن ينسى فان دوينن مباراته مع فريقه هاركيماس بوويز في الدوري الهولندي للهواة، أمس الأحد، حيث سيطر اللاعب البالغ عمره 20 عامًا على الكرة وانفرد بمرمى حارس الفريق المنافس وبات في مواجهة المرمى الخالي من حارسه ليضع الكرة أعلى المرمى بغرابة شديدة.

ويبدو أن اللاعب الشاب كان يريد تأكيد الهدف لذلك سدد بقوة لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى، حيث لا يوجد سبب آخر لتسديد الكرة بكل هذه القوة.

وأمسك اللاعب رأسه ونظر لمدربه خارج الخطوط بعد إهدار هذه الفرصة شديدة الغرابة وابتسم في استغراب.