بايرن ميونخ يستعرض وحدته قبل الانطلاقة الجديدة بقيادة هاينكس

استعرض مسؤولو بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) الوحدة التي يتمتع بها الفريق والإدارة، لدى الترحيب اليوم الإثنين بعودة يوب هاينكس لتولي منصب المدير الفني للفريق للمرة الرابعة.

وقال أولي هوينيس رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم للإعلان رسميًا عن بدء هاينكس مهام منصبه “معًا، اتفقنا جميعًا على أن يوب هو الحل الأمثل للفريق”.

وكانت إدارة بايرن ميونخ بقيادة هوينيس وكارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي، قد أطاحت بالإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصب المدير الفني في سبتمبر الماضي، عقب الهزيمة الثقيلة لبايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 3/0 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في البوندسليغا بفارق 5 نقاط خلف غريمه بروسيا دورتموند، وسيكمل مشواره في الموسم تحت قيادة يوب هاينكس البالغ من العمر 72 عامًا.

وقال رومينيغه: “يوب يتمتع بدراية كبيرة ببايرن ميونخ. أعتقد أنه بخبرته الكبيرة، يعد الرجل المناسب لهذا المنصب”.

ودرب هاينكس فريق بايرن ميونخ لـ 3 فترات سابقة كان آخرها بين عامي 2011 و2013 واختتمها بقيادة الفريق لإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2013.

وكان هاينكس قد تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في عام 2009، وقاده للتتويج بلقب الدوري مرتين في عامي 1987 و1991.

وقال هاينكس: “أنا مدين بالكثير لبايرن ميونخ. لقد ساعدوني في انطلاقة مسيرتي التدريبية. وهذا كان من أسباب قرار العودة”.

وأكد هاينكس، الذي لم يشغل أي منصب منذ رحيله عن بايرن ميونخ في 2013، أن عودته مؤقتة وأنه لا ينوي على عودة طويلة للتدريب.

ومن جانبه، أكد رومينيغه أن النادي لن يتخذ القرار بشأن المدرب الجديد لبايرن ميونخ، الذي يقوده اعتبارًا من الموسم المقبل، قبل نهاية العام الجاري.

وسيضم الجهاز الفني المعاون لهاينكس، مساعديه السابقين بيتر هيرمان وهيرمان جيرلاند، وهو ما يعني أن ويلي سانيول لن يكون ضمن الجهاز.

وكان الفرنسي سانيول قد عاد إلى بايرن في يونيو الماضي ليعمل مدربا مساعدا لأنشيلوتي كما تولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب الإيطالي.

وقال رومينيغه بشأن مستقبل سانيول: “لم يتخذ القرار النهائي بشأنه حتى الآن”.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى استعادة الأمجاد التي صنعها من قبل تحت قيادة هاينكس، وقال لاعب الفريق جيروم بواتينغ، الذي كان أحد العناصر المتوجة بالثلاثية مع هاينكس في 2013: “لا أعتقد أنه كان هناك حل أفضل”.

كذلك قال النجم توماس مولر “إنه قادر على منح الفريق دفعة جديدة فيما يتعلق بالتحمل والالتزام والصلابة الدفاعية، سنخضع لتدريبات صارمة”.

ولا يزال 8 لاعبين، ممن تُوِّجوا بالثلاثية في 2013، متواجدين ضمن فريق بايرن ميونخ لكن العديد من اللاعبين ما كانوا قد ولدوا بعد عندما قاد هاينكس الفريق للتتويج بلقب البوندسليجا في 1989.

ورد هاينكس على المخاوف المتعلقة بعمره قائلًا إن “كرة القدم لم تخترع من جديد” وأن عمره مجرد رقم.

وبعد نهاية المؤتمر الصحفي، تتواصل مهام هاينكس في اليوم الأول بقيادة الفريق في حصة تدريبية، علمًا بأن العديد من عناصر الفريق البافاري لا تزال غائبة للانشغال بالمشاركة مع المنتخبات في المباريات الدولية الحالية.

ويخوض بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلف المتصدر بروسيا دورتموند، أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد هاينكس، أمام فرايبورغ يوم السبت المقبل.

وقال هاينكس: “رغم هذه الفترة الصعبة، أثق في أن الفريق سيظهر وجهًا مختلفًا وبشكل سريع. مهمتي هي قيادة فريق قادر على قلب الموازين من جديد لصالحه، لدي خطة محددة لذلك وأعرف ما سأفعله”.