“فرانس فوتبول” تعلن عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية

“فرانس فوتبول” تعلن عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية

المصدر: فريق التحرير ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية لعام 2017، من بين قائمة ستعلن، مساء اليوم الاثنين، والمكونة من 30 لاعبا.

وتم ترشيح البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطنه مارسيلو، من ريال مدريد الإسباني، وزميله في الفريق الكرواتي لوكا مودريتش، والأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي نغولو كانتي، من تشيلسي الإنجليزي.

وسوف يعلن عن اسم الفائز بالجائزة بنهاية العام الجاري، والتي تختلف عن جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وترشح لجائزة الفيفا الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بالإضافة إلى نيمار.

وضمت الدفعة الثانية للمرشحين، الحارس السلوفيني يان أوبلاك، لاعب أتلتيكو مدريد، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول، والأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، والبلجيكي درايس ميرتنيز، لاعب نابولي.

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