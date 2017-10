“فرانس فوتبول” تعلن عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية لعام 2017، من بين قائمة ستعلن، مساء اليوم الاثنين، والمكونة من 30 لاعبا.

وتم ترشيح البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطنه مارسيلو، من ريال مدريد الإسباني، وزميله في الفريق الكرواتي لوكا مودريتش، والأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي نغولو كانتي، من تشيلسي الإنجليزي.

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Neymar #ballondor pic.twitter.com/rkStLMiBBq — France Football (@francefootball) October 9, 2017

وسوف يعلن عن اسم الفائز بالجائزة بنهاية العام الجاري، والتي تختلف عن جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وترشح لجائزة الفيفا الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بالإضافة إلى نيمار.

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Luka Modrić #ballondor pic.twitter.com/SCpRVrH2Y3 — France Football (@francefootball) October 9, 2017

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Paulo Dybala #ballondor pic.twitter.com/FkPAJqas8L — France Football (@francefootball) October 9, 2017

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Marcelo #ballondor pic.twitter.com/Rlj4DAwWbK — France Football (@francefootball) October 9, 2017

Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : N'Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/Fschm92LFo — France Football (@francefootball) October 9, 2017

وضمت الدفعة الثانية للمرشحين، الحارس السلوفيني يان أوبلاك، لاعب أتلتيكو مدريد، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول، والأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، والبلجيكي درايس ميرتنيز، لاعب نابولي.