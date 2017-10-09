تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم: جولة أخيرة معقدة وحاسمة

تصل تصفيات كأس العالم روسيا 2018 جولتها الأخيرة في أمريكا الجنوبية، وستكون حاسمة لمعرفة باقي المتأهلين بعدما ضمنت البرازيل مقعدها قبل عدة جولات ووضعت أوروغواي أكثر من قدم ونصف في روسيا.

وتتنافس 5 منتخبات على بطاقتين ونصف البطاقة، ومن بينهم الأرجنتين بنجمها الأبرز ليونيل ميسي ،والتي تحتاج لتحقيق معجزة للتواجد في النهائيات.

ونستعرض حظوظ المنتخبات الستة التي تلعب على البطاقات الثلاث ونصف في الجولة الأخيرة.

منتخب أوروغواي

منطقيًا ضمن منتخب أوروغواي مكانه في النهائيات لكونه يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة و+10 في النسبة العامة ،ويستضيف في ملعبه منتخب بوليفيا المتواضع ويكفيه التعادل للتأهل دون حسابات.

وحتى الخسارة تؤهله للنهائيات لكونه يملك +10، بينما يملك منتخبا بيرو والأرجنتين +1 ،ويملكان 25 نقطة ،وهما الوحيدان القادران على الوصول لنفس نقاطه، علمًا أن تشيلي بإمكانها تجاوزه لو فازت على البرازيل، بينما كولومبيا تحتاج للفوز على بيرو لتجاوزه أيضًا.

وحال فوز الأرجنتين على الإكوادور وبيرو على كولومبيا فسيحتاجان للفوز بفارق يصل إلى 9 أهداف لتجاوز أوروغواي وهو أمر شبه مستحيل.

منتخب تشيلي

يحتاج للفوز على البرازيل للتأهل مهما كانت نتائج باقي المنافسين، لكونه يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 26 نقطة و+2، بينما التعادل قد يكفيه للعب لقاء فاصل، حال فوز بيرو أو تعادل كولومبيا وفوز الأرجنتين.

منتخب كولومبيا

يحتل المركز الرابع بـ26 نقطة و+2 ويلعب خارج ملعبه أمام بيرو ويحتاج للفوز للتأهل مباشرة والتعادل ليلعب لقاء فاصل على الأقل.

وقد يكفيه التعادل للتأهل مباشرة، حال خسارة التشيلي في البرازيل لكون بارغواي تملك نسبة عامة -5 وتحتاج لفوز كبير على فنزويلا.

منتخب بيرو

يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة و+1 ،ويحتاج للفوز على كولومبيا للتأهل للمونديال وانتظار نتائج تشيلي والأرجنتين.

وحال فوز تشيلي يحتاج بيرو لعدم فوز الأرجنتين أو فوزهما معًا بنفس فارق الأهداف لينتزع منها المركز الرابع ويترك ميسي ورفاقه يلعبون لقاء فاصلًا.

مدرب أرجنتيني يستهدف إسقاط ميسي ورفاقه https://t.co/NE7jRz5MNH pic.twitter.com/m1UFxfBF2L — إرم سبورت (@EremSports) October 9, 2017

منتخب الأرجنتين

يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة و+1 ويحتاج للفوز للبقاء في المنافسة على التأهل، حيث يتأهل مباشرة حال تعثر تشيلي وانتهاء لقاء كولومبيا وبيرو بالتعادل.

وقد يشارك في لقاء فاصل إذا فاز، حال فوز تشيلي وانتهاء لقاء كولومبيا وبيرو بفوز الأول، أو فوز بيرو بنفس نتيجة لقائه أمام الإكوادور.

ويخرج منتخب الأرجنتين من التصفيات نهائيا حال التعادل أو الخسارة أمام الإكوادور.

منتخب باراغواي

يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة و-5 ويملك فرصة التأهل المباشر لكونه مرشحًا للفوز بسهولة على فنزويلا، لكنه في حاجة للهدايا من المنافسين.

ويصل منتخب بارغواي للنقطة 27 ،ويحتاج للتأهل لخسارة تشيلي أمام البرازيل وفوز أحد المنتخبين كولومبيا أو بيرو في مواجهتهما وعدم فوز الأرجنتين أمام الإكوادور.

كما يمكنه لعب لقاء فاصل، حال خسارة التشيلي أو كولومبيا أو بيرو.