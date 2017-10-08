ألمانيا تعادل رقم إسبانيا في تصفيات كأس العالم

حققت ألمانيا فوزًا ساحقًا بنتيجة 5/1 على أذربيجان، اليوم الأحد/ بفضل هدفين من الموهوب ليون جوريتسكا لتختتم مشوارها بـ 10 انتصارات في 10 مباريات وتعادل رقمًا قياسيًا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

واحتاجت ألمانيا، التي ضمنت بالفعل التأهل لنهائيات العام المقبل في روسيا، إلى ساعة كاملة لتصل لقمة مستواها رغم تقدمها المبكر عن طريق جوريتسكا (22 عامًا) الذي أصبح هدفًا بالفعل للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وضمنت ألمانيا الانتصار الذي رفع رصيدها إلى 30 نقطة في المجموعة الثالثة بأداء قوي في الشوط الثاني وسجلت 4 أهداف أخرى بعد أن تعادلت أذربيجان لفترة وجيزة.

وعادل المنتخب الألماني رقم إسبانيا القياسي في تصفيات كأس العالم 2010 بانتصاره العاشر لكنه يمتلك فارق أهداف أفضل مما حققه الإسبان.