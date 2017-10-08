ريتشاردو يعبث بهاتف هاميلتون وينشر صورًا كوميدية

دفع لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس ثمن ترك هاتفه النقال مفتوحًا بين يدي منافسه دانييل ريتشياردو عقب تتويجه بسباق اليابان للجائزة الكبرى للفورمولا 1 يوم الأحد.

واقترب بطل العالم 3 مرات من ضمان الفوز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الرابعة بعد تتويه بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى وخروج أقرب منافسيه الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري من السباق مبكرًا بسبب مشكلات في محرك سيارته.

وتفوق هاميلتون الذي بدأ السباق من المركز الأول بفارق 1.2 ثانية على الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي احتل المركز الثاني، بينما حل ريتشياردو سائق رد بول الثاني المركز الثالث في السباق رقم 16 من الموسم المكون من 20 سباقًا.

وحرص السائق البريطاني على حمل هاتفه معه على منصة التتويج للاحتفال بالتقاط بعض الصور والفيديوهات لكنه تركه مفتوحًا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ليستغل ريتشياردو ذلك وينشر عدة صور كوميدية عبر حساب “انستغرام” الخاص بهاميلتون.

وليست هذه المرة الأولى التي يلتقط فيها ريتشياردو عدة صور عقب السباقات، حيث التقط صورًا للفنلندي فالتري بوتاس سائق مرسيدس خلال سباق بريطانيا في حلبة سيلفرستون في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا للنتائج يمكن للسائق البريطاني البالغ عمره 32 عامًا التتويج بلقبه الرابع في بطولة العالم في السباق المقبل في الولايات المتحدة في 22 أكتوبر الحالي.