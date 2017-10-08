“عصير البرتقال المسمم” يثير أزمة بين أوباميانغ والمهدي بنعطية (فيديو)

“عصير البرتقال المسمم” يثير أزمة بين أوباميانغ والمهدي بنعطية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألمح المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ، إلى تعرض نصف لاعبي منتخب بلاده لتسمم غذائي، أمس السبت، قبل ساعات من مواجهة المغرب، في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المونديالية، وهو ما رد عليه، المهدي بنعطية، قائد المنتخب المغربي، بمقطع فيديو يسخر فيه من ادعاءات نجم الغابون.

وكتب هداف بروسيا دورتموند الألماني، قبل ساعات من انطلاق المباراة التي جمعت، أمس السبت، المنتخب الغابوني بمضيفه المغربي، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تغريدة جاء فيها: “نصف لاعبي المنتخب الغابوني، بالإضافة إلى الطاقم التقني، يعانون من آلام حادة على مستوى البطن، وذلك في يوم المباراة.. يا له من عصير برتقال”.

بينما، قال بنعطية: “صديقي وأخي أوباميانغ مع كل التقدير والاحترام الذي أكنه لك، وحديثك عن العصير الذي تسبب لك في مغص شديد، أنت مخطئ، الأمر لا يتعلق بالعصير، بل إنه الشاي المغربي”.

وتفاعل لاعبو المنتخب المغربي مع مقطع بنعطية، وسخروا من أوباميانغ واتهموه بنشر ادعاءات مزيفة وأكاذيب، على حد قولهم.

يذكر أن مواجهة المغرب والغابون التي احتضنها ملعب محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء، انتهت بفوز أسود الأطلس بثلاثية نظيفة، ليعززوا حظوظهم في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً