“عصير البرتقال المسمم” يثير أزمة بين أوباميانغ والمهدي بنعطية (فيديو)

ألمح المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ، إلى تعرض نصف لاعبي منتخب بلاده لتسمم غذائي، أمس السبت، قبل ساعات من مواجهة المغرب، في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المونديالية، وهو ما رد عليه، المهدي بنعطية، قائد المنتخب المغربي، بمقطع فيديو يسخر فيه من ادعاءات نجم الغابون.

وكتب هداف بروسيا دورتموند الألماني، قبل ساعات من انطلاق المباراة التي جمعت، أمس السبت، المنتخب الغابوني بمضيفه المغربي، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تغريدة جاء فيها: “نصف لاعبي المنتخب الغابوني، بالإضافة إلى الطاقم التقني، يعانون من آلام حادة على مستوى البطن، وذلك في يوم المباراة.. يا له من عصير برتقال”.

Moitié de l'équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match ???????????????????? ah non c'est fort ????quel sacré jus d'orange ????ce matin???? — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 7, 2017

بينما، قال بنعطية: “صديقي وأخي أوباميانغ مع كل التقدير والاحترام الذي أكنه لك، وحديثك عن العصير الذي تسبب لك في مغص شديد، أنت مخطئ، الأمر لا يتعلق بالعصير، بل إنه الشاي المغربي”.

وتفاعل لاعبو المنتخب المغربي مع مقطع بنعطية، وسخروا من أوباميانغ واتهموه بنشر ادعاءات مزيفة وأكاذيب، على حد قولهم.

يذكر أن مواجهة المغرب والغابون التي احتضنها ملعب محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء، انتهت بفوز أسود الأطلس بثلاثية نظيفة، ليعززوا حظوظهم في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.