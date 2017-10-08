مدرب البرتغال: قرار جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء لم يكن سهلاً

قال فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، إن قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمام أندورا، أمس السبت، لم يكن سهلاً، وأكد أنه لم يكن فقط بسبب عدم رغبته في المخاطرة بإمكانية إيقاف اللاعب.

وأكد سانتوس أنه “فكر بعمق” في أفضل أسلوب للتعامل مع موقف رونالدو، الذي كان يملك إنذارًا سابقًا وكان سيغيب عن لقاء سويسرا الحاسم، يوم الثلاثاء المقبل، إذا حصل على بطاقة صفراء أخرى.

وخلال المباراة شارك رونالدو مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف التقدم الحاسم في فوز البرتغال 2-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية لتبقى البرتغال على بعد ثلاث نقاط من سويسرا المتصدرة قبل الصدام المرتقب في لشبونة.

وقال سانتوس: “لقد فكرت بعمق وبإمعان”.

سويسرا والبرتغال يضمنان المركز الأول والثاني بالمجموعة الثانية لتصفيات المونديال https://t.co/KSItlYARDR pic.twitter.com/97zraoAeL5 — إرم سبورت (@EremSports) October 7, 2017

وأضاف: “رونالدو لم يتدرب بقوة 100% في آخر يومين قبل المباراة.. هناك العديد من العوامل التي جعلتني أتخذ هذا القرار”.

وتابع: “الأمر لا يتعلق حقا بمخاطرة حصوله على بطاقة صفراء لأنه لاعب صاحب خبرة.. لكن هذه المباريات معقدة.. حاولت إدارة الموقف والقيام بأفضل شيء ممكن”.

وواصل سانتوس: “هل هذا التصرف الصحيح؟ لقد فزنا بالمباراة وهذا ما يهم”.

وإذا فشلت البرتغال في الفوز يوم الثلاثاء فإن سويسرا ستتأهل مباشرة لكأس العالم، بينما تخوض بطلة أوروبا مواجهة فاصلة في ملحق التصفيات.

وحذر سانتوس من صعوبات مواجهة أندورا، صاحبة القوة البدنية والدفاعية والتي كانت تلعب على عشب صناعي، أمس السبت.

وقال سانتوس: “كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة وعانى الفريق من مشكلات في التأقلم مع أرضية الملعب.. لم نقدم ما نستطيع تقديمه خلال الشوط الأول”.

وأضاف: “كنت مضطرًا لإشراك رونالدو بين الشوطين وفي النهاية حققنا الفوز وهذا ما كنا نريده”.