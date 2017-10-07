سويسرا والبرتغال يضمنان المركز الأول والثاني بالمجموعة الثانية لتصفيات المونديال

ضمن منتخبا سويسرا والبرتغال إنهاء التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 في المركزين الأول والثاني بعد أن حقق كلاهما الفوز، اليوم السبت، في المرحلة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات.

وسحق منتخب سويسرا ضيفه المجري 5 /2 وفاز المنتخب البرتغالي على مضيفه أندورا 2/صفر وفي وقت سابق اليوم تعادل منتخب جزر فارو مع ضيفه لاتفيا سلبيا.

وتتأهل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثاني من أصل تسعة منتخبات إلى المونديال بجانب الفرق العشرة صاحبة الصدارة وبالتالي فإن سويسرا والبرتغال ضمنا إنهاء التصفيات في أحد المركزين الأول والثاني، حيث سيتأهل أحدهما مباشرة إلى روسيا بينما سينتظر الأخر محصلته في جولتي الذهاب والإياب للملحق الفاصل لتحديد مصيره من بلوغ المونديال.

ويمتلك منتخب سويسرا 27 نقطة في الصدارة بعدما حقق فوزه التاسع على التوالي يليه منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة قبل مواجهتهما معا يوم الثلاثاء المقبل، ثم تأتي المجر في المركز الثالث برصيد عشر نقاط.

وفي بازل، تقدم غرانيت تشاكا بهدف لسويسرا في الدقيقة 18 وأضاف فابيان فراي الهدف الثاني في الدقيقة 20 وتكفل ستيفين زوبير بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 43 و49 قبل أن يختتم ستيفان ليشتستاينر التسجيل في الدقيقة 83.

وتكفل ريتشارد جوزميتش ورولاند أوغراي بتسجيل هدفي المنتخب المجري في الدقيقتين 59 و89.

وفي أندورا شارك كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني من على مقاعد البدلاء ليسجل هدف التقدم للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 63 ثم أضاف اندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 86.