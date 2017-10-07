السويد تكتسح لوكسمبورغ بالثمانية وتتصدر مجموعتها بتصفيات المونديال

صعد منتخب السويد مؤقتا إلى صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بفضل فوزه الكاسح على ضيفه لوكسمبورغ 8/صفر، اليوم السبت، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى الصدارة بفارق نقطتين أمام منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي مع مضيفه بلغاريا في وقت لاحق اليوم، فيما تجمد رصيد لوكسمبورغ عند خمس نقاط في المركز الخامس.

ويدين الفريق السويدي بالفضل في هذا الفوز لماركوس بيرغ، مهاجم العين الإماراتي، والذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 18 و37 و54 و71.

وتكفل أندرياس غرانكفيست، مدافع كراسنودار الروسي، بتسجيل الهدفين الأول والسادس من ضربتي جزاء في الدقيقتين العاشرة و67 فيما جاء الهدف الخامس بتوقيع ميكايل لوستيغ، مدافع سيلتك الاسكتلندي، في الدقيقة 60 وجاء الهدف الثامن عن طريق أولا تويفونين مهاجم تولوز الفرنسي في الدقيقة 76.