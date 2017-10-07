راموس يجدد عقده مع ريال مدريد في سرية تامة

وقّع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال، عقده الجديد دون عناء أو مشاكل، عكس عقده السابق الذي مدده في 2015.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاتفاق بين اللاعب وريال مدريد تم خلال الموسم الماضي، وحدث التوقيع بسرية تامة وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ولأن المدافع المؤثر وقائد الفريق يفهم رئيس ناديه فلورنتينو بيريز جيدًا، فقد شعر كلاهما أنه لا حاجة لإعلان التعاقد الجديد باعتباره أمرًا مفروغًا منه.

ووقّع مدافع إشبيلية السابق عقده الجديد الذي يبقيه في سانتياغو برنابيو حتى يونيو/حزيران 2021.. وقد سمحت العلاقة الوثيقة مع كل من بيريز والمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان باستمراره مع النادي الملكي ليكمل عامه 16 بالفريق.

ووصل راموس إلى مدريد وهو شاب صغير حتى بات قائدًا للفريق، ويحصل على أعلى فئة من الأجور بالفريق إلى جانب كريستيانو رونالدو وغاريث بيل.