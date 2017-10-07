منتخب جنوب أفريقيا يفوز على بوركينا فاسو بثلاثية في تصفيات المونديال

جدد منتخب جنوب أفريقيا آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بتغلبه على ضيفه منتخب بوركينا فاسو 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

سجل أهداف منتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو بعد ثوانٍ من بداية المباراة، وثيميا زواني في الدقيقة 34 وسيبوسيسو فيلاكازي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف بوركينا فاسو آلان تراوري في الدقيقة 87.

واضطر منتخب جنوب أفريقيا للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد بونغاني زونغوا.

جنوب افريقيا 2 × 0 بوركينا فاسو | هدف الثاني جنوب افريقيا HD

* الهدف الاول م سجلته ???? pic.twitter.com/BdH3vV9rKe — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 7, 2017

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع الأخير بالمجموعة، بينما توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند ست نقاط في صدارة الترتيب.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إعادة المباراة بين منتخبي السنغال وجنوب أفريقيا، والتي انتهت بفوز جنوب أفريقيا 2 / 1 في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حيث شهدت المباراة احتساب الحكم الغاني جوزيف لامبتي ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 43 لصالح منتخب جنوب أفريقيا، الذي خاض المباراة على ملعبه وهو ما أدى إلى إيقاف الحكم مدى الحياة.