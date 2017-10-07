تعادل غانا مع أوغندا يهدي مصر فرصة حسم التأهل لكأس العالم

فرضت غانا التعادل دون أهداف على أوغندا صاحبة الأرض، اليوم السبت، لتهدي مصر فرصة حسم تأهلها لكأس العالم لكرة القدم 2018 أمام الكونغو، غدًا الأحد.

وتملك أوغندا ثماني نقاط من خمس مباريات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، وتأتي غانا في المركز الثالث برصيد ست نقاط، وودعت المنافسة على التأهل لنهائيات روسيا.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد تسع نقاط وستحجز مكانها في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990، قبل الجولة الأخيرة الشهر المقبل، إذا هزمت الكونغو متذيلة الترتيب في الإسكندرية، غدًا الأحد.

الله لايوفقك ياحكم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هذي تسلل !!!!!!!!!!! هدف صحيح مليووووووووون %%%%%% صحيح يلغى بداعي التسلل pic.twitter.com/NgAiYe0MLk — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 7, 2017

واعترض لاعبو غانا عقب صفارة النهاية على الحكام بعد أن قرر الجنوب أفريقي دانييل بينيت إلغاء هدف سجله رفائيل دوامينا في اللعبة الأخيرة بالمباراة بداعي التسلل رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت وجوده في موقف صحيح.

وكان الحكم ألغى هدفا آخر للمنتخب الغاني في الشوط الأول أحرزه توماس بارتي بسبب التسلل أيضا.