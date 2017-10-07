ألمانيا تكشف عن شعار “يورو 2024” في ملف ترشحها (صور)

كشفت ألمانيا عن الشعار الذي ستستخدمه في ملف ترشحها لاستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، ويأمل يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، وليون جوريتزكا، نجم الفريق، أن يتم اختيار بلادهما، العام المقبل، لاستضافة البطولة.

وسيكون شكل الشعار، الذي صممه الصربي إيغور بيتروفيتش واختير من بين ألفي شعار، على هيئة كرة قدم ويظهر قلبين ورقم 24 ويحمل ألوان علم ألمانيا الأسود والأحمر والذهبي.

وتتنافس ألمانيا مع تركيا على الفوز بتنظيم البطولة، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باختيار البلد المضيف في أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

وكانت ألمانيا استضافت بطولة أمم أوروبا في 1988 ونظمت كأس العالم مرتين عامي 1974 و2006.

وقال لوف خلال تقديم الشعار إنها “ستكون قصة عظيمة لنا.. استضافة بطولة في بلدنا ستزود الجميع بالطاقة”.

وقال جوريتزكا، لاعب وسط نادي شالكه، إنه يأمل أن يظل ضمن صفوف المنتخب في 2024 قائلا :” مثل هذه التجربة في بلدنا ستكون استثنائية”.

من جانبه، قال رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن “يورو 2014 ستكون بطولة لكل الأشخاص في أوروبا”، في وقت يوجد به الكثير من الأحاديث عن القضايا الوطنية.