كيف تسبب أردا توران في إغضاب الجماهير التركية؟ (فيديو)

حمّلت الجماهير التركية، النجم أردا توران، مسؤولية الهزيمة الثقيلة في الملعب للمنتخب التركي أمام أيسلندا 3-0، والتي قضت على أحلامهم في بلوغ نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان الفوز سيكفل للمنتخب التركي فرصة كبيرة للتأهل المباشر للنهائيات، لكن الهزيمة كانت قاسية في ظل أيضًا تواضع مستوى نجوم الفريق وعلى رأسهم العائد أردا توران، لاعب برشلونة.

وحمّلت الجماهير، لاعب برشلونة مسؤولية الهزيمة، كما أن اللاعب استفز الجماهير بلقطة غير لائقة أثناء تغييره بإمري مور، حيث ظهر توران يبتسم وهو في طريقه لدكة البدلاء دون احترام لغضب الجماهير.

ويعيش “توران” وضعًا صعبًا في برشلونة، حيث يُعتبر خارج حسابات المدرب الجديد فالفيردي ولا يشارك في اللقاءات، كما رفض الرحيل إلى غالاطة سراي التركي، بسبب علاقته السيئة بجماهيره.