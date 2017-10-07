آيسلندا تقترب من إنجاز تاريخي جديد

بعد تأهل منتخب آيسلندا لأمم أوروبا في فرنسا صيف العام 2016، في إنجاز تاريخي لكونها أول بطولة كبيرة يحضرها المنتخب المنتمي للدول الإسكندنافية، يستعد منتخب البلد الصغير لإنجاز تاريخي أكبر ببلوغ كأس العالم 2018.

وكان تأهل آيسلندا لنهائيات أمم أوروبا مفاجأة كبيرة ،لكن المنتخب الذي يمثل حوالي 330 ألف نسمة فقط ،فاجأ الجميع وبلغ ربع النهائي وخرج أمام البلد المضيف فرنسا.

واستمر منتخب آيسلندا في خطه التصاعدي واستفاد بشكل كبير من تقارب مستوى منتخبات المجموعة التاسعة ،وانقض على الصدارة في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة ،بعد فوزه خارج ملعبه على تركيا3/0 ،وتعادل كرواتيا بميدانها أمام فنلندا 1/1.

ويكفي منتخب آيسلندا الفوز على كوسوفو ،والذي يحتل الصف الأخير بنقطة واحدة لبلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا ،تاركًا كرواتيا وأوكرانيا يتنافسان على مركز ثانٍ مؤهل للملحق.

وبالنظر لنتائج المنتخب الآيسلندي في التصفيات الحالية ،فلقاء الاثنين المقبل أمام كوسوفو ،قد يشهد تأهله للنهائيات في إنجاز تاريخي كبير في التصفيات الأوروبية ؛لكون المجموعة ضمت أيضًا كرواتيا وتركيا وأوكرانيا ،وهي منتخبات سبق لها التأهل لكأس العالم عدة مرات.