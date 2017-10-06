ضمن مجموعة المغرب.. تعادل كوت ديفوار مع مالي

أهدر منتخب كوت ديفوار نقطتين ثمينتين في صراعه للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم ،المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه منتخب مالي في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ،اليوم الجمعة.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب المغرب، الذي بات بإمكانه تصدر المجموعة، حال فوزه على ضيفه منتخب الغابون، صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط، غدًا السبت في الجولة ذاتها، في حين ظل منتخب مالي في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما عجز لاعبوهما عن التسجيل طوال الـ90 دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وتشهد الجولة الأخيرة للمجموعة، التي ستجرى الشهر المقبل، مواجهة مرتقبة للمنتخب المغربي، الذي سيحل ضيفًا على منتخب كوت ديفوار، فيما يستضيف منتخب الغابون نظيره المالي.