رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن تولي هاينكس منصب المدير الفني

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم الجمعة، تعيين المدرب المخضرم يوب هاينكس في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

المدرب البالغ من العمر “72 سنة”، والذي تقاعد عام 2013، لم يشغل أي مهمة جديدة منذ مغادرته بايرن ميونخ صيف 2013 ،عندما فاز بثلاثية تاريخية: الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ودرب يوب هاينكس بايرن ميونخ خلال 3 مراحل في مسيرته وفاز بـ9 ألقاب، ويعتبر الفريق البافاري بيته المفضل، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد سنة 1998، ومع بايرن ميونخ 2012، وخسر نهائي 2012.

وقرر يوب هاينكس الاعتزال نهائيًا بعد نهاية مشواره مع بايرن ميونخ صيف 2013، وتم تعويضه بالإسباني بيب غوارديولا، في حين استقر المدرب المخضرم في بيته على الحدود الألمانية الهولندية ولم يتولَ تدريب أي فريق رغم تلقيه عروضًا من فرق كبرى.

وذكر في بيان نشره بايرن “ما كنت سأعود للتدريب من أجل أي نادٍ آخر بالعالم ولكن بايرن ميونخ يسكن قلبي. أنا وأعضاء الجهاز الفني المعاون سنقدم كل ما لدينا من أجل أن نقدم للجماهير كرة قدم ناجحة من جديد. أتطلع إلى هذه المهمة.”

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكس تدريب بايرن ميونخ، حيث دربه بين عامي 1987 و1991، وفي عام 2009، وكذلك بين عامي 2011 و2013.

وسيبدأ هاينكس مهام عمله من جديد مع بايرن اعتبارًا من المباراة المقررة أمام فرايبورغ في 14 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فترة المنافسات الدولية.

ويحتل بايرن ميونخ حاليًا المركز الثاني في البوندسليجا بفارق 5 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

ويضم الجهاز الفني المعاون لهاينكس كلًا من بيتر هيرمان ، وهيرمان جيرلاند رئيس قطاع الشباب بالنادي.

وبناء على طلبه الذي أعلنه في وقت سابق اليوم ، حصل هيرمان اليوم على إذن الرحيل من منصب المدرب المساعد بفريق فورتونا دوسلدورف المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، كي يعمل تحت قيادة هاينكس في بايرن.

وعمل هيرمان (65 عامًا) مدربًا مساعدًا لهاينكس في باير ليفركوزن، كما عمل معه خلال الفترة السابقة له مع بايرن ميونخ، التي انتهت في 2013 .

وجاء رحيل هيرمان عن فورتونا دوسلدورف رغم أن عقده كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم الجاري.