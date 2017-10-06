الإصابة تحرم المنتخب الألماني من توني كروس في مباراته الأخيرة بتصفيات مونديال 2018

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب سيفتقد جهود توني كروس في المباراة المقررة أمام اذربيجان بعد غدٍ الأحد، في ختام مشوار الفريق بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويتطلع المنتخب الألماني حامل اللقب والذي تأهل بالفعل إلى النهائيات، إلى الحفاظ على العلامة الكاملة من خلال مباراة الأحد المقررة في كايزر سلاوترن، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته التسع التي خاضها حتى الآن بمجموعته في التصفيات.

وأوضح الاتحاد الألماني في بيانه، اليوم، أن كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني يعاني من إصابة في ضلوعه، وهو ما تطلب حصوله على فترة راحة للتعافي.

وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني: “نحن نعرف قيمة توني. دائمًا يمكننا الاعتماد عليه عندما نكون بحاجة له. من المهم بالنسبة لنا أن يكون لاعبونا بكامل لياقتهم في العام المقبل، وأن يخوضوا الموسم الطويل والمجهد، بكامل الصحة والقوة.”

وحسم المنتخب الألماني تأهله رسميًا للمونديال بالفوز على منتخب أيرلندا الشمالية 3 / 1 مساء الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات مجموعته بالتصفيات.

وغادر كروس بالفعل الفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب في بلفاست، بينما يسافر باقي لاعبي المنتخب إلى فرانكفور عقب المران المقرر، اليوم الجمعة.