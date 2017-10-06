شاهد ردّ فعل ميسي بعد تعادل الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

ظهر الوجوم على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتعادلت الأرجنتين على ملعبها مع بيرو، دون أهداف، ولم تحسم بعد تأهلها لنهائيات كأس العالم في روسيا، إذ تحتل المركز السادس في تصفيات مجموعة أمريكا الجنوبية المؤلفة من عشرة فرق، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى منها مباشرة إلى النهائيات، بينما يُضطر صاحب المركز الخامس لخوض جولة فاصلة مع فريق من منطقة أخرى.

وخرج ميسي وحيدًا من ملعب المباراة، متجهًا إلى حافلة المنتخب، دون أن يتحدث إلى أي شخص.

وجمعت الأرجنتين بقيادة مدربها خورخي سامباولي 25 نقطة، وهي تتساوى مع بيرو صاحبة المركز الخامس، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلي صاحبة المركز الثالث وكولومبيا الرابعة.

وتلعب الأرجنتين الثلاثاء المقبل آخر مبارياتها في التصفيات أمام الإكوادور في كيتو.