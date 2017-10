سخرية واسعة من ميسي بسبب هذه التسديدة (فيديو)

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تسديدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وعند قيام ميسي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، فشل في توجيه الكرة وسدد بعيدًا جداً عن المرمى.

I have never seen a shot like this in my life. Lionel Messi took it to the next level. (On-Target-to-Throw-in)???? pic.twitter.com/nS1ivQzAdF

— Bhadmus Hakeem (@Bhadoosky) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧