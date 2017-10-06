سخرية واسعة من ميسي بسبب هذه التسديدة (فيديو)

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تسديدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وعند قيام ميسي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، فشل في توجيه الكرة وسدد بعيدًا جداً عن المرمى.

I have never seen a shot like this in my life. Lionel Messi took it to the next level. (On-Target-to-Throw-in)???? pic.twitter.com/nS1ivQzAdF — Bhadmus Hakeem (@Bhadoosky) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وتعادلت الأرجنتين على ملعبها مع بيرو، دون أهداف، ولم تحسم بعد تأهلها لنهائيات كأس العالم في روسيا، إذ تحتل المركز السادس في تصفيات مجموعة أمريكا الجنوبية المؤلفة من عشرة فرق، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى منها مباشرة إلى النهائيات، بينما يضطر صاحب المركز الخامس لخوض جولة فاصلة مع فريق من منطقة أخرى.

وجمعت الأرجنتين بقيادة مدربها خورخي سامباولي 25 نقطة، وهي تتساوى مع بيرو صاحبة المركز الخامس، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلي صاحبة المركز الثالث وكولومبيا الرابعة.

وتلعب الأرجنتين الثلاثاء المقبل آخر مبارياتها في التصفيات أمام الإكوادور في كيتو.