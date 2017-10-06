لاعب الأرجنتين يطلب اللعب وهو مصاب بتمزق في الركبة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفرناندو غاغو لاعب منتخب الأرجنتين، بعد إصابته وهو مصر على استكمال اللعب.

وقال غاغو للأطباء بعد تأكيدهم له أنه يعاني من تمزق: ” لا يهمني، اسمحوا لي أن ألعب!”

For those who bash the commitment of Messi’s teammates. Gago ruptured his ACL: “I don’t care. Let me play!” ???????????????????????????? pic.twitter.com/Gj61orvpnY — M•A•J (@UltraSuristic_) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وتعرضت مسيرة الأرجنتين المتعثرة في تصفيات كأس العام 2018 لكرة القدم لضربة جديدة، بعد تعرض لاعب وسطها فيرناندو غاغو لإصابة في الركبة، خلال مباراتها أمس الخميس أمام بيرو والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وشارك غاغو بدلاً من إيفر بانيغا بعد مرور ساعة من زمن المباراة، لكنه سرعان ما اضطر للخروج بعد أقل من عشر دقائق بسبب تعرضه لالتواء في الركبة ليلعب مكانه إينزو بيريز.

وقال المنتخب الأرجنتيني عبر حسابه على تويتر إن “غاغو أصيب بتمزق في أربطة الركبة اليمنى”.

وكانت هذه أول مشاركة دولية لغاغو (31 عاماً) منذ تعرضه لإصابة سابقة في أربطة الكاحل في 2015.

ولم تحسم الأرجنتين بعد تأهلها لنهائيات كأس العالم في روسيا، إذ تحتل المركز السادس في تصفيات مجموعة أمريكا الجنوبية المؤلفة من عشرة فرق، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى منها مباشرة إلى النهائيات، بينما يضطر صاحب المركز الخامس لخوض جولة فاصلة مع فريق من منطقة أخرى.

وجمعت الأرجنتين بقيادة مدربها خورخي سامباولي 25 نقطة، وهي تتساوى مع بيرو صاحبة المركز الخامس، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلي صاحبة المركز الثالث وكولومبيا الرابعة.

وتلعب الأرجنتين الثلاثاء المقبل آخر مبارياتها في التصفيات أمام الإكوادور في كيتو.