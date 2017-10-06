عاصفة استوائية تؤجل مباراة كوستاريكا والهندوراس في تصفيات مونديال 2018

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم اليوم الجمعة تأجيل مباراة المنتخب أمام منتخب الهندوراس ضمن تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي) المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بسبب عاصفة استوائية.

وكان مقررا أن تقام المباراة، التي يحتضنها ملعب الاستاد الوطني في سان خوسيه، مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش) لكن تقرر تأجيلها لتقام مساء السبت.

وذكر الاتحاد الكوستاريكي في بيان أنه جرى التوصل إلى القرار بالتعاون مع الحكومة الكوستاريكية ومسؤولي الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ويكفي المنتخب الكوستاريكي التعادل فقط أمام الهندوراس، ليحسم تأهله إلى نهائيات المونديال، بينما يحتاج منتخب الهندوراس إلى الفوز أمام كوستاريكا، وكذلك أمام المكسيك المتأهلة بالفعل، كي يلحق بركب المتأهلين.