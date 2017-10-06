الأرجنتين تواصل ترنحها بالتعادل مع بيرو ومشاركة ميسي في المونديال “مهدّدة”

واصل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مسلسل ترنّحه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه منتخب بيرو مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش) في الجولة السابعة عشرة من التصفيات.

والتعادل هو الثالث على التوالي للمنتخب الأرجنتيني الذي فشل بتحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في هذه التصفيات.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 25 نقطة لكنه تراجع إلى المركز السادس في جدول التصفيات بفارق الأهداف المسجلة خلف بيرو، وذلك بعد فوز تشيلي في مباراتها اليوم بنفس الجولة.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانغو) بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني مهددًا بالغياب عن المونديال الروسي.

وفشلت التشكيلة التي دفع بها “خورخي سامباولي” المدير الفني للتانجو بهزّ الشباك مجددًا ليصبح الفريق بحاجة الآن للفوز على مضيفه الأكوادوري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات والتي يستضيف فيها المنتخب البيروفي نظيره الكولومبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما افتقد المنتخب الأرجنتيني للفاعلية المطلوبة في مواجهة الدفاع البيروفي القوي.

باراغواي تقلب الطاولة على كولومبيا في الوقت القاتل.

قلب منتخب باراغواي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين ودرامي 2 / 1 على مضيفه الكولومبي مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش) في الجولة السابعة عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وحافظ منتخب باراغواي بهذا الفوز الثمين على آماله في التأهل للمونديال وحرم مضيفه الكولومبي من أن يصبح ثاني المتأهلين من هذه القارة إلى النهائيات حيث أصبح على الفريق الكولومبي انتظار نتائج الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

ورفع منتخب باراغواي رصيده إلى 24 نقطة، لكنه ظل في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي بيرو والأرجنتين، فيما تجمد رصيد منتخب كولومبيا عند 26 نقطة، وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف منتخب تشيلي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائمًا حتى سجل راداميل فالكاو جارسيا هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 79 .

ولكن منتخب باراغواي قلب الطاولة على مضيفه الكولومبي في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدفين سجلهما أوسكار كاردوزو، وأنطونيو سانابريا في الدقيقتين 89 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تشيلي تنعش آمالها في التصفيات وتبدد آمال الإكوادور،

أنعش المنتخب التشيلي لكرة القدم آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بفوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه الإكوادوري مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش) في الجولة السابعة عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة.

وقفز منتخب تشيلي إلى المركز الثالث في جدول التصفيات رافعًا رصيده إلى 26 نقطة بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام كولومبيا، وتجمّد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة ليخرج الفريق رسميًا من سباق التأهل للمونديال الروسي.

وأنهى المنتخب التشيلي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدواردو فارغاس في الدقيقة 21 .

وفي الشوط الثاني، تعادل ريناتو إيبارا للضيوف في الدقيقة 85، ولكن أليكسيس سانشيز نجم آرسنال الإنجليزي منح الفوز لتشيلي في الدقيقة التالية بهدف ثانٍ للفريق.

أوروغواي تقترب من مونديال روسيا بتعادل ثمين في فنزويلا.

انتزع منتخب أوروغواي لكرة القدم نقطة ثمينة للغاية بتعادله مع مضيفه الفنزويلي سلبيًا مساء الخميس في الجولة السابعة عشرة من مباريات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني ليقترب خطوة جديدة على طريق التأهل للمونديال، فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات، علما بأنه التعادل الثالث له على التوالي في هذه التصفيات.