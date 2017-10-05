نيمار و ويليان يخوضان تحديًا مهاريًا ممتعًا (فيديو)

أثبت نيمار وزميله ويليان مهارتهما في تسديد الكرة في المرمى من زاوية صعبة للغاية خلال تدريبات منتخب البرازيل استعدادًا لمواجهتين في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا الأسبوع المقبل.

وأثبت اللاعبان مهارتهما في تنفيذ كرة ركنية في المرمى الخالي دون أن يلمس الكرة أي لاعب آخر، حيث وضعا الكرة في الشبكة من هذه الزاوية الصعبة.

ونجح نيمار -أغلى لاعب في العالم ومهاجم باريس سان جيرمان- بتنفيذ محاولتين ناجحتين، بينما لم يفشل ويليان لاعب وسط تشيلسي في أي من محاولاته.

وليس غريبًا أن يسجل نيمار من ركلات حرة مع فريقه باريس سان جيرمان، خاصة أن هذه الركلات بالطبع أسهل من محاولاته.

وتستعد البرازيل التي تأهلت إلى مونديال روسيا لمواجهة تشيلي قبل رحلة شاقة إلى لاباز عاصمة بوليفيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتقع مدينة لاباز على ارتفاع 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث ستسافر بعثة البرازيل إلى بوليفيا قبل ثلاثة أيام على المباراة للتعوّد على هذا الارتفاع.

ويأمل “تيتي” المدير الفني للبرازيل شفاء نيمار المنتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عقب تعرضه لإصابة بعد التحام مع باولينيو.