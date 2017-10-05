المخضرم يوب هاينكس يعود من الاعتزال لتدريب بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة ” بيلد ” الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ استقرت على عودة المدرب الألماني السابق يوب هاينكس لقيادة الفريق خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحسب الصحيفة فالمدرب البالغ من العمر 72 سنة والذي تقاعد عام 2013، لم يشغل أي مهمة جديدة منذ مغادرته بايرن ميونخ صيف 2013 عندما فاز بثلاثية تاريخية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ودرب يوب هاينكس بايرن ميونخ خلال 3 مراحل في مسيرته وفاز بـ9 ألقاب، ويعتبر الفريق البافاري بيته المفضل كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد سنة 1998 ومع بايرن ميونخ 2012 وخسر نهائي 2012.

وقرر يوب هاينكس الاعتزال نهائيا بعد نهاية مشواره مع بايرن ميونخ صيف 2013، وتم تعويضه بالإسباني بيب غوارديولا، فيما استقر المدرب المخضرم في بيته على الحدود الألمانية الهولندية ولم يتول تدريب أي فريق رغم تلقيه عروض من فرق كبرى.

وكانت قائمة المرشحين تضم توماس توخيل المدرب السابق لبروسيا دورتموند، والإسباني لويس إنريكي، الذي تحدثت أخبار عن لقاءه بإدارة الفريق ومدرب هوفينهايم يوليان ناجلسمان ويورغان كلوب مدرب ليفربول، والهولندي لويس فان غال الذي درب الفريق سابقا.