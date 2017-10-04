هل يغيب أغلى منتخب في العالم عن مونديال روسيا؟

وسط ترقب من عشاق الساحرة المستديرة لجولات الحسم في تصفيات كأس العالم 2018 في أنحاء العالم، أصبح المنتخب الأرجنتيني في موقف صعب حين يواجه بيرو ثم الإكوادور ليتجنب خطر الغياب عن مونديال روسيا.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس في جدول ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الرابع ويأتي خلفه تشيلي (23 نقطة) وباراجواي (21 نقطة) والإكوادور (20 نقطة).

وتقضي اللوائح بصعود المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى بتصفيات أمريكا الجنوبية إلى مونديال روسيا بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس الملحق الفاصل.

وترصد شبكة “إرم نيوز” فرص تأهل منتخب الأرجنتين إلى مونديال روسيا، فإلى السطور القادمة:

المنتخب الأغلى في العالم

وفقاً لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت فإن منتخب الأرجنتين هو صاحب أغلى قيمة تسويقية بين منتخبات العالم بواقع 437.06 مليون جنيه إسترليني.

ويضم منتخب الأرجنتين مجموعة من النجوم الكبار أصحاب القيمة التسويقية المرتفعة خاصة نجم الشباك ليونيل ميسي وأيضاً باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا وغيرهم من اللاعبين الموهوبين والذين يتصدرون المشهد في أغلب الأندية الكبرى في العالم.

الغياب ليس الأول

ربما يعتقد الكثيرون أن منتخب الأرجنتين يغيب لأول مرة عن نهائيات بطولة كأس العالم.

غياب منتخب الأرجنتين المحتمل عن مونديال 2018 إذا حدث سيكون الخامس في تاريخ أصحاب الرداء الأبيض والسماوي، وهو ما حدث في البداية خلال مونديال 1938 بجانب 1950 و1954 بعد المشاركة في أول نسختين عامي 1930 و1934.

وغاب المنتخب الأرجنتيني أيضاً عن مونديال 1970 في المكسيك وبالتالي فإذا حدث وغاب راقصو التانغو عن مونديال 2018، فهو أمر لم يحدث منذ 38 عاماً .

غياب الاستقرار سر الأزمة

يبدو بلا شك منتخب الأرجنتين في أزمة واضحة منذ احتلاله وصافة بطولة كأس العالم 2014 ورحيل المدرب المخضرم أليخاندرو سابيلا الذي حقق إنجازاً مهماً.

وتولى قيادة منتخب الأرجنيتن جيراردو مارتينو ثم إدجاردو باوزا ثم خورخي سامباولي خلال 3 أعوام وهو معدل كبير أفقد المنتخب الاستقرار الفني.

وقال هيثم فاروق، مدافع فريق فينورد الهولندي الأسبق، لـ”إرم نيوز” إن منتخب الأرجنتين يعاني بالفعل أزمة فنية بسبب كثرة تغيير المدربين.

وأضاف: “سامباولي تولى المهمة في توقيت حرج وفي رأيي المنتخب حالياً مطالب بحصد 9 نقاط من 3 مباريات للتأهل رسمياً دون الدخول في حسابات معقدة”.

وفشل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز في آخر 3 لقاءات بالتصفيات بالتعادل مع فنزويلا وأوروجواي ومن قبلها الخسارة أمام بوليفيا.

كتيبة النجوم رهان راقصي التانغو

يبقى رهان منتخب الأرجنتين دائماً على كتيبة النجوم التي تتلألأ في تشكيلة راقصي التانغو من أجل عبور هذا المطب الصعب الذي تخشاه الجماهير.

وتعول جماهير الأرجنتين على قدرات نجمها الأبرز ليونيل ميسي بجانب باولو ديبالا وماورو إيكاردي الثنائي الوافد من الدوري الإيطالي بجانب دي ماريا ولوكاس بيليا وماركوس أكونا وماسكيرانو وأوتاميندي وميركادو وفازيو.