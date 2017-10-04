هل هذا أسوأ التحام في تاريخ كرة القدم؟ (فيديو)

يمكن أن يكون رودريغو كونتريراس ،لاعب فريق آرسنال ساراندي الأرجنتيني، صاحب لقب أسوأ التحام في تاريخ كرة القدم ،حيث دخل على قدم منافسه بقدميه ثم سقط عليه بالكامل ،بينما كان خصمه راقدًا على الأرض من إثر الالتحام الأول.

وكاد أن ينهي كونتريراس مسيرة منافسه تمامًا عندما التقى آرسنال ساراندي غريمه بانفيلد في مباراة ديربي بالأرجنتين، حيث كان الالتحام قويًا للغاية.

وتدخل كونتريراس بقوة على رانتو سيفيلي مدافع بانفيلد لكن الأخير لم يتعرض لأي سوء واستكمل 60 دقيقة كانت متبقية من عمر المباراة قبل الالتحام القوي.

وعلى الرغم من أن آرسنال ساراندي فاز في نهاية المطاف بالمباراة ،إلا أن كونتريراس تدخل بتهور ضد قدمي سيفيلي في الشوط الأول حيث فقد اللاعب البالغ عمره 21 عاما السيطرة على الكرة وحاول أن يستعيدها قبل أن تصل إلى سيفيلي ،لكنه تدخل بقدميه بعنف ضد المنافس وسقط على جسده بالكامل.

وكادت أن تكسر قدم سيفيلي وتألم كثيرًا على الأرض قبل أن يحتسب الحكم خطأ على لاعب آرسنال ساراندي ،ويعتذر كونتريراس فيما بعد لزميله.

لكن الحكم خورخي بالينو لم ينخدع ،وأشهر البطاقة الحمراء لكونتريرايس في الدقيقة الـ32 عندما كان فريقه متأخرًا بهدف نظيف.

وحول آرسنال ساراندي النتيجة رغم النقص العددي ونجح في تسجيل هدفين في الشوط الثاني ؛ليحسم المباراة بالفوز بهدفين مقابل هدف ضمن دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.