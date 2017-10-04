بيرو تخشى “مياه التخدير” أمام الأرجنتين.. تعرّف على التفاصيل

ذكرت صحيفة ” غلوبو ” البرازيلية أن منتخب بيرو سيصحب معه مياه من بلاده، خلال سفره إلى الأرجنتين خوفًا من تخدير لاعبيها هناك، قبيل المواجهة المصيرية التي تجمع المنتخبين في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 الخاصة بأمريكا الجنوبية .

وأكدت الصحيفة أن لاعبي البيرو يخشون تكرار سيناريو كأس العالم في إيطاليا 1990 ،خلال لقاء دور الـ16 بين البرازيل والأرجنتين، حيث شرب اللاعب البرازيلي برانكو زجاجة ماء من دكة بدلاء الأرجنتين كانت تحتوي على مواد مخدرة.

وحسب الصحيفة فالقصة أكدها النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا والمدرب كارلوس بيلاردو في 2005 .

كما عبرت وسائل إعلام بيروفية ولاعبين قدامى من تخوفهم من حكم اللقاء البرازيلي ويلتون بيريرا سامبيو لكون الحكام البرازيليين غالبًا ما كانوا في صالح الأرجنتينيين مذكرين بلقاء سابق حاسم بين المنتخبين في 1985 ،تغاضى خلاله حكم برازيلي عن طرد العميد باساريلا، وكانت البيرو متقدمة 2-1 ،قبل أن تتعادل الأرجنتين وتبلغ نهائيات كأس العالم وتفوز باللقب تحث قيادة حكم برازيلي أيضًا على حساب ألمانيا 3-2 .

وفي نفس السياق اعترف بيدرو بابلو كوشينسكي، رئيس بيرو، بأن مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في بوينس آيرس غدا الخميس ستكون صعبة، ولكنه أعرب عن أمنيته بفوز فريقه في ذلك اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.

وقال كوشينسكي في تصريحات صحفية: “مباراة بيرو والأرجنتين صعبة بكل تأكيد، أتمنى أن نفوز في المباراتين (أمام الأرجنتين وكولومبيا)، ولكنني لن أغامر بالرهان على شيء”.

ويستعد منتخب بيرو لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث يلتقي مساء غد مع الأرجنتين على ملعب “بومبونيرا”، ثم يستضيف كولومبيا في الملعب الوطني بالعاصمة البيروفية ليما في 10 تشرين أول/اكتوبر الجاري.

وتحظى مباراة بيرو أمام الأرجنتين بترقب كبير وذلك لأن المنتخب البيروفي يحتل المركز الرابع في التصفيات، مما يفتح أمامه أبواب العودة للمونديال للمرة الأولى منذ نهائيات أسبانيا 1982.

وكان ريكاردو غاريكا، المدرب الأرجنتيني لبيرو، قد أكد أن فريقه يمر بأفضل لحظاته على الإطلاق مطالبا أنصاره بالتحلي بالهدوء.