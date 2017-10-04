مونديال 2018 ينتظر دفعة كبيرة من المتأهلين في غضون أيام

على مدار أكثر من عامين ونصف العام، شهدت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا مئات المباريات التي أسفرت حتى الآن عن تأهل سبعة منتخبات انضمت إلى المنتخب الروسي المضيف في النهائيات.

ولكن الأيام الستة المقبلة ربما تشهد تأهل ضعف هذا العدد من المنتخبات مع وصول قطار التصفيات إلى محطاته النهائية.

ومنذ انطلاق قطار التصفيات المؤهلة للمونديال الروسي، والتي شارك فيها 210 منتخبات من جميع الاتحادات القارية الستة ، أقيمت 767 مباراة بنسبة 88 % من إجمالي المباريات المقررة في هذه التصفيات.

ولم يعد متبقيا سوى 104 مباريات في هذه التصفيات بنسبة 12 % من إجمالي المباريات المقررة وتقام منها 82 مباراة في غضون الأيام الستة المقبلة.

وخلال المباريات التي أقيمت بالتصفيات حتى الآن، بلغ عدد الأهداف المسجلة 2177 هدفًا بمتوسط بلغ 84ر2 هدف في المباراة الواحدة.

والمفارقة الغريبة أن المنتخب الأسترالي يتصدر قائمة أكثر الفرق تهديفًا في التصفيات برصيد 45 هدفًا في 18 مباراة خاضها حتى الآن، لكنه لم يحسم تأهله إلى النهائيات بعد ويحتاج لعبور اختبارين صعبين في الطريق للنهائيات حيث يلتقي نظيره السوري، مفاجأة التصفيات، في الملحق الآسيوي الفاصل خلال الأيام القليلة المقبلة. ويصعد الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في تشرين ثان/نوفمبر المقبل على بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

كما يقتسم المهاجم الإماراتي الشهير أحمد خليل صدارة قائمة هدافي التصفيات مع المهاجم السعودي محمد السهلاوي برصيد 16 هدفا لكليهما رغم عدم تأهل المنتخب الإماراتي إلى النهائيات بينما شق المنتخب السعودي طريقه بنجاح إلى النهائيات مستفيدًا من أهداف السهلاوي.

وبينما أسفرت 767 مباراة عن تأهل سبعة منتخبات فقط ليصل عدد المقاعد المحجوزة في المونديال إلى ثمانية مقاعد حتى الآن نظرًا لعدم خوض المنتخب الروسي للتصفيات، ستسفر المباريات الـ82 التي ستقام خلال الأيام الستة المقبلة عن تأهل 13 فريقا على الأقل.

وانضم إلى المنتخب الروسي في النهائيات منتخبات البرازيل وكوريا الجنوبية والسعودية وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا علما بأن المنتخب البرازيلي هو الوحيد من بين جميع المتأهلين حتى الآن إلى النهائيات الذي سبق له الفوز بلقب البطولة حيث توج باللقب خمس مرات (رقم قياسي).

وودع 144 منتخبًا التصفيات رسميا بينما لا يزال الأمل يراود 59 منتخبًا تتصارع على 24 مقعدًا في النهائيات.

وما زالت القارة الأفريقية هي الوحيدة التي لم تشهد حسم أي بطاقة تأهل للمونديال الروسي حيث لا يزال الصراع دائرًا في المجموعات الخمس بالتصفيات على بطاقات التأهل الخمسة من هذه القارة إلى النهائيات.

وفي المقابل، شهدت القارة الآسيوية حسم أكبر عدد من بطاقات التأهل حتى الآن حيث تأهلت منها أربعة منتخبات مقابل منتخب واحد من أوروبا ومثله من كل من أمريكا الجنوبية والكونكاكاف.

ويشتعل الصراع في أوروبا بين 29 منتخبًا على 12 مقعدًا في النهائيات، وتحسم ثماني بطاقات منها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يتأهل متصدرو المجموعات التسع في التصفيات إلى النهائيات مباشرة في حين يخوض أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في هذه المجموعات، ملحقًا فاصلاً في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أربع بطاقات أخرى.

وحجز المنتخب البلجيكي مقعده في النهائيات بعدما ضمن صدارة المجموعة الثامنة في حين لا يزال السباق على بطاقات التأهل المباشر في المجموعات الثمانية الأخرى دائرًا وكذلك على المركز الثاني في المجموعات التسع.

وفي أمريكا الجنوبية، حجز المنتخب البرازيلي مقعده في النهائيات بينما تتنافس سبعة منتخبات أخرى على ثلاث بطاقات للتأهل المباشر وكذلك على المركز الخامس في جدول التصفيات الذي يلتقي صاحبه المنتخب النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوسيا في دور فاصل خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على بطاقة تأهل أخرى.

كما يلتقي المنتخبان السوري والأسترالي ذهابًا غدا الخميس ثم إيابا يوم الثلاثاء المقبل في الملحق الآسيوي الفاصل ليتأهل الفائز منهما لملاقاة رابع تصفيات الكونكاكاف التي شهدت تأهل المنتخب المكسيكي بالفعل بينما لا يزال الصراع دائرًا بين خمسة منتخبات أخرى على بطاقتين أخريين للتأهل المباشر وكذلك على المركز الرابع.

وكانت منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وإيران واليابان حجزت مقاعدها في النهائيات من خلال التصفيات الآسيوية.

وفي القارة الأفريقية، خرج39 منتخبًا صفر اليدين من التصفيات، منها خمسة منتخبات من المرحلة النهائية للتصفيات والتي تشهد عشر مباريات في جولتها قبل الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتصارع 15 منتخبًا خلال الجولتين الأخيرتين من التصفيات على البطاقات الخمس لهذه القارة إلى النهائيات، حيث يتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الخمس بالتصفيات إلى النهائيات مباشرة.

وتجرى قرعة النهائيات في أول كانون أول/ديسمبر المقبل بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات في جميع أنحاء العالم.